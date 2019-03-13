Toyota'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Özel Kampanya

Toyota'nın sağlık çalışanlarına özel kampanyasında, tüm yeni Toyota modellerinde 3 ay kredi erteleme seçeneği sunuluyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına özel kampanya başlattı.

Toyota ve ALJ Finans tarafından düzenlenen kampanya ile tüm yeni Toyota modellerinde 3 ay kredi erteleme seçeneği sunuluyor.

Sağlık çalışanları mart ayında aldıkları yeni araçlarının kredi ödemelerine temmuz ayında başlayabilecek.

Mart ayı boyunca, sağlık çalışanları için geçerli olacak kampanya için kredi başvurusunda bulunacakların sağlık personeli kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli oluyor. Serbest sağlık çalışanları ise oda kayıt belgesi ile yeni araç kredi başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: AA