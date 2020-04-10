Toyota'dan 10 milyon RAV4 Toyota’nın SUV segmentindeki temsilcisi RAV4’ün satış adedi tüm dünyada 10 milyonu geçti.

Toyota'nın SUV segmentindeki temsilcisi RAV4'ün satış adedi tüm dünyada 10 milyonu geçti.

RAV4, 2019 yılında da dünyada satış sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti.

2019 yılında aynı zamanda tüm binek araçlar kategorisinde de global olarak dördüncü sırayı elde eden RAV4 büyük bir başarıya imza attı. RAV4 en güçlü pazarı olan Kuzey Amerika'da 2919'da 535 bin adet ile yılda yarım milyondan fazla satış elde ederken, onu 133 bin ile Avrupa ve 127 bin adet ile Çin pazarları izledi.

1994 yılından bu yana ise RAV4'ün Avrupa'da satışları iki milyonu aşarken, 2019'un sonunda tanıtılan beşinci jenerasyon model, 2019'da 130 bin adetlik satışla yıllık rekorunu kırdı.

2020 yılında RAV4 ürün gamına, kablo ile deşarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid de katılacak. Böylece kullanıcılarına sıfır emisyonu ve sıfır yakıt tüketimiyle tamamen elektrikli sürüş açısından daha yüksek bir potansiyel sunacak.

SUV segmenti 2019 yılında global olarak yüzde 0.1 artış ile stabil bir pozisyonda kalırken, RAV4, yüzde 13.9 artış göstermeyi başardı. 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde eden RAV4, önemli bir başarıya ulaştı.