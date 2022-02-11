Toyota, çevreci hibritleriyle Tour Of Antalya 2022'de

ANTALYA (AA) - Toyota, 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Tour of Antalya 2022 Bisiklet Yarışları'nın resmi destekçilerinden oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Tour of Antalya'da bu yıl pedallar "İklim Değişikliği" konusunda farkındalık yaratmak olarak belirlendi.

Bu tema doğrultusunda parkur içinde sporcuları takip edecek otomobillerin hepsi, Toyota'nın desteğiyle çevreci teknolojisiyle öne çıkan Toyota'nın hibrit modelleri oldu. Böylelikle yarışlar sırasında ciddi bir oranda karbon ayak izi de düşürülecek.

Tour of Antalya 2022 kapsamında 13 Şubat Pazar günü yapılacak "İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü" de Toyota'nın hibrit ürün gamı refakatinde gerçekleştirilecek. Yarışlarda sporculara, basın mensuplarına, teknik ekip ve hakemlerin kullanımı için Toyota'nın hibrit ürün gamındaki C-HR, RAV4, Corolla, Corolla Hatchback ve Yaris kullanıma sunulacak.

Toyota'nın çevre vizyonu

Toyota 2050 Çevre Hedefi ile üretiminde sıfır emisyon, doğal kaynakların kullanımının azaltılması, ağaçlandırma faaliyetleri, geri dönüştürülmüş su kullanımı, atıkların en aza indirilmesi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla çevreye verdiği önemi ortaya koyan Toyota bugün 19 milyonu aşkın çevreci hibrit araç satışıyla da sektöründe liderliği elinde bulunduruyor. Her binek modelinin birer hibrit versiyonu sunan Toyota, bu satışlar ile 140 milyon ton civarında CO2 salımını önleyerek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaşmış durumda.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere alınan kararlarla sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayıp, bu teknolojide lider olmayı başaran Toyota sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor. Dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketim maliyetine de sahip olan hibritler, hafif hibrit otomobiller başta olmak üzere diğer hibrit ve benzeri modellere göre birçok ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına da olumlu cevap veriyor.