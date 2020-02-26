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Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt: ÖTV indirimi veya hurda teşviki beklemiyoruz

Yeni Toyota Corolla Hatchback'in benzinli ve hibrit modellerinin tanıtımında konuşan Toyota Üst Yöneticisi Bozkurt, "ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz.

26.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:39
Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt: ÖTV indirimi veya hurda teşviki beklemiyoruz

Yeni Toyota Corolla Hatchback'in benzinli ve hibrit modellerinin tanıtımında konuşan Toyota Üst Yöneticisi Bozkurt, "ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz. Çok net bir bilgi olarak bizdeki bilgi bu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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