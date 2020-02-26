Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt: ÖTV indirimi veya hurda teşviki beklemiyoruz
Yeni Toyota Corolla Hatchback'in benzinli ve hibrit modellerinin tanıtımında konuşan Toyota Üst Yöneticisi Bozkurt, "ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz.
26.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:39
Yeni Toyota Corolla Hatchback'in benzinli ve hibrit modellerinin tanıtımında konuşan Toyota Üst Yöneticisi Bozkurt, "ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz. Çok net bir bilgi olarak bizdeki bilgi bu." dedi.
Kaynak: Dunya.com