Toyota C-Hr, Türkiye'de En Çok Satılan Hibrit Oldu

Türkiye'de yılın ilk yarısında en fazla satılan hibrit otomobil Toyota C-HR Hybrid oldu.



Toyota açıklamasına göre, Türkiye'de üretilen ilk hibrit model olan Toyota C-HR Hybrid, ilk 6 ayda bin 203 adetle birinci sıraya yerleşirken, tüm markaların 2017 yılındaki hibrit otomobil satışları içinde de yüzde 84,5 pazar payına ulaştı.



Toyota'nın Türkiye'de sunduğu 5 hibrit modelden biri olan C-HR Hybrid, aynı zamanda bugüne kadar Toyota tarafından Türkiye'de satılan 3 bin 753 hibrit otomobil arasındaki sıralamada da ilk sırada yer alıyor.



Dünyada hibrit teknolojisinin "öncüsü" olan ve Türk halkını da hibrit teknolojisiyle "ilk kez" buluşturan Toyota'nın geçen süre içinde Türkiye'de bu segmentteki pazar payı da yüzde 93,6'ya ulaştı.



Toyota'nın yıl sonuna kadar satışını planladığı hibrit otomobil satışında önemli bir payı üstlenecek olan 1,8 litre motor hacmine sahip olan Toyota C-HR Hybrid, ÖTV teşviğiyle şimdi çok daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuluyor.



Toyota C-HR Hybrid, teknolojisi, donanım özellikleri, konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikleriyle segmentinde bir adım daha öne çıkarken, 86 gram/kilometre olarak gerçekleşen karbondioksit salımıyla da benzinli araçlardaki oranlarının çok altında kalıyor.



Çevre dostu kimliği ile dikkati çeken Toyota C-HR'da hibrit bataryası ile elektrik üreten motor ve benzinli motorun uyum içinde çalışmasıyla yakıt tüketimi de 100 kilometrede 3,9 litreye iniyor.