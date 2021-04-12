Toyota Başkanı Akio Toyoda "2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı" seçildi
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Toyota Başkanı Akio Toyoda "2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı" seçildi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Toyota Başkanı Akio Toyoda '2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı' seçildi

Toyota Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda, "2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı" seçildi.

Toyota Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda, "2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı" seçildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyoda'ya takdim edilen ödül, 90'dan fazla uluslararası gazetecinin yer aldığı Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından verildi.

Dünya Otomobil Ödülleri, duyurusunu, "Toyota'nın karizmatik başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, şirketi başarılı bir şekilde yeniden yapılandırdı. 2020'de şirketin başındayken Toyota, global olarak iş gücünü korurken Kovid-19'a rağmen karlı olmayı başardı." şeklinde yaptı.

Duyuruda, Toyota'nın ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araç gelişimindeki istikrarlı temposunu koruması belirtilerek, Toyoda'nın, geleceğin gerçek hayattaki prototipi olan Woven City'nin inşasına önderlik ettiği, bir yarışçı olarak motor sporlarında aktif olarak yer aldığı anlatıldı.

"Bu başarı ortak çabanın sonucu"

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan Akio Toyoda, dünya çapında 360 bin Toyota takım üyesi adına teşekkür ederek, "Eğer sakıncası yoksa bu ödülü 'Yılın Otomobili İnsanı'ndan, 'Yılın Otomobili İnsanları' şeklinde değiştirmek isterim. Çünkü bu başarı tüm global çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin ortak çabasıdır." açıklamasında bulundu.

Tüm otomotiv endüstrisine olan katkılarının fark edilmesine teşekkür eden Toyoda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toyota olarak salgın sırasında çalışanlarımızın istihdamını koruyabildiğimiz ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalarımıza devam ettiğimiz için çok şanslıyız. Şirket olarak dünyamızın ve insanların daha iyi olmasını desteklemek adına yeni yollar yaratmaya kendimizi adadık. Bu salgın dünya tarihi içerisinde zor bir dönem oldu. Ama aynı zamanda en önemli şeyin insanlar olduğunu da hatırlattı. Toyota olarak onların hayatlarına mutluluk katabilmek, benim içim hiç bitmeyen hedefin bir parçası olacak."

Toyoda, 2009'dan beri Toyota Başkanlığı görevini yürütüyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Keio Üniversitesi'nden hukuk mezunu olan ve ABD'deki Babson College'den işletme alanında yüksek lisans derecesiyle mezun olan Toyoda, 1984'te Toyota'ya katıldı.

Japonya'da ve deniz aşırı ülkelerde çok farklı alanlarda çalıştıktan sonra 2000'de Toyota yönetim kuruluna giren Toyoda, 2009'da mevcut görevine gelmeden önce kıdemli yönetici ve başkan yardımcısı gibi roller üstlendi.

Yılın Dünya Otomobili İnsanı ödülü, bir önceki yıl global otomotiv endüstrisine önemli katkılarda bulunan bir kişiyi takdir etmek adına 2018'de oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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