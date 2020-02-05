Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı

05.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:58

Toyota, otomobillerinde ortaya koyduğu çevreci kimliğini operasyonel anlamda da sürdürmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 2050 vizyonu çerçevesinde "doğa dostu" yaklaşımı ile hareket eden Toyota, 2019 yılında tüm Avrupa operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanımı Toyota'nın 9 üretim tesisi, 29 distribütörü, 4 ofis, 1 Ar-Ge merkezi ile 21 lojistik birimini kapsadı.

Üretim operasyonu için yenilenebilir enerji kullanımı belirlenen hedeften tam bir yıl önce gerçekleşti. Toyota'nın yenilenebilir enerji kullanımında yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde güneş panelleri, rüzgar gülleri, yel değirmenlerinden elde edilen enerji kullanıldı.

"Emisyon hedeflerini karşılamak üzereyiz"

Toyota Motor Europe Başkanı ve Üst Yöneticisi Dr. Johan van Zyl, Avrupa operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanmanın, Toyota'nın 2050 Çevre Hedefi için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların ve tüketicilerin Toyota'yı desteklemeye devam etmesini istiyorsak Avrupa'da bu tarz sürdürülebilir operasyonlara sahip olmamız çok önemli. Hibrit araçlarımızın pazardaki başarısı sayesinde, Avrupa Birliği'nin direktifi olan CO2 emisyon hedeflerini karşılamak üzereyiz. Çevre söz konusu olduğunda 360 derece bir yaklaşımı benimsiyoruz ve araç emisyonlarının ötesine geçmeyi hedefliyoruz."

Toyota operasyonlarındaki toplam enerjini tüketimini düşürmek için çalışmalarına devam ederken elektrik talebindeki karbon tüketimini de azaltmak için de çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından bu zamana kadar üretilen araçlarda harcanan enerji miktarını yüzde 18 azaltmayı hedefleyen Toyota, üretilen araç başına harcanan 2,3 MWh enerji ile sektör ortalamasının yüzde 48 altında kalmayı başardı. Toyota ayrıca, yüzde 100 yenilenebilir elektrik elde etmek, şirketin destek operasyonları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere tüm araç yaşam döngüsünün CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 2. aşama (Yaşam Döngüsü Sıfır CO2 Emisyonları) ve 3. aşama (Üretim Tesisi Sıfır CO2 Emisyonları) hedeflerine katkıda bulunuyor.

Toyota, Türkiye'de yenilenebilir enerji konusunda da adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaçla açık alanlarıyla birlikte 17 bin 639 metrekare olan Kartal'daki Genel Müdürlük yerleşkesi ve Orhanlı'da bulunan 16 bin 150 metrekarelik Yedek Parça ve Eğitim Merkezi'nde uluslararası I-REC (Go0) sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Toyota böylelikle, temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına başlamış oldu.

Kaynak: AA