Toyota, Autoshow'da 'çevreci teknolojilere ve mobiliteye' odaklanıyor - Haberler
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Toyota, Autoshow'da "çevreci teknolojilere ve mobiliteye" odaklanıyor

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Toyota, Autoshow'da

Toyota, 4 yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenecek "Autoshow 2021 Mobility Fuarı"nda "Herkes için bir Toyota Hybrid var" temasıyla birlikte öne çıkan mobilite çözümlerini de sergiliyor.

Toyota, 4 yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenecek "Autoshow 2021 Mobility Fuarı"nda "Herkes için bir Toyota Hybrid var" temasıyla birlikte öne çıkan mobilite çözümlerini de sergiliyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, 14 Eylül'de başlayacak fuarda Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı segmentlere ait 6 hibrit modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

Toyota, ayrıca "Toyota Gazoo Racing" standında şampiyon otomobil GR Yaris'i de tanıtıyor.

Hafif ticari segmente efsanevi pick-up Hilux ile hem iş performansı hem de binek otomobil konforuyla beğeni toplayan "Proace City" de dijital fuardaki diğer modeller arasında bulunuyor.

Toyota mobilite ürünleriyle yeni döneme hazırlanıyor

Toyota'nın Autoshow'daki dijital standında otonom elektrikli araçlardan insansı robotlara kadar birçok prototip mobilite ürününe de yer veriliyor. "Herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyayı gerçekleştirmek" sloganıyla yeni bir çağın başlangıcını yapan Toyota, artık yalnızca bir otomobil markası değil, bir "mobilite" şirketine dönüşümünü fuarda gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, 7'den 70'e herkesin dünya üzerinde zahmetsizce ve keyifle hareket etmelerini sağlayacak ileri teknolojiye sahip mobilite ürünleri bu yıl seyircisiz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda ülkelerin sporcu, teknik kadro ve idarecilerden oluşan kafilelerine hizmet vermişti.

Şampiyon"GR Yaris" Toyota Gazoo Racing standında

Autoshow fuarında Toyota'nın son dönemde ürettiği sıra dışı modellerden GR Yaris de markanın yarış takımı Toyota Gazoo Racing'in standında sergileniyor. Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki deneyimle geliştirilen GR Yaris hem tasarımı hem de performansıyla büyük ses getirdi.

Toyota, motor sporlarını yol otomobilleri için bir geliştirme laboratuvarı olarak değerlendirmeye devam ederken yeni teknolojileri keşfetmek ve yarışlardaki sıra dışı şartlara bakarak yeni çözümler üretmeyi de sürdürüyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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