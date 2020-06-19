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Toyota, araç kazaları araştırma yazılımı THUMS'a ücretsiz erişim sunacak

Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997'den bu yana geliştirdiği çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı.

Toyota, araç kazaları araştırma yazılımı THUMS'a ücretsiz erişim sunacak
19.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:23

Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997'den bu yana geliştirdiği çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Sanal insan vücudu yazılım programı olan THUMS, trafik kazalarında insan vücudunun alacağı hasarın bilgisayarda analiz edilmesini sağlıyor. THUMS'a ücretsiz erişim ile birlikte geniş bir kullanıma ulaşacak yazılımın, araç güvenliğini geliştirmesi bekleniyor.

Araç güvenliği araştırma ve geliştirme teknolojilerini desteklemeyi amaçlayan Toyota, THUMS'u 2000 yılında dünyanın ilk sanal insan vücudu model yazılımı olarak tanıtmıştı. Bu yazılım, trafik kazalarının sebep olduğu yaralanmaların simülasyonunun ve analizinin yapılmasına imkan sağlıyor. İlk günden bu yana sürekli olarak geliştirilen yazılımın son olarak 6. versiyonu geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Son yazılımla birlikte iskelet yapıları, beyin, iç organlar ve kaslar dahil olmak üzere farklı cinsiyet, yaş ve fizik özellikleriyle bir dizi modelleme simülasyonları da uygulanabiliyor.

THUMS yazılımı, çarpışma testlerinde sıklıkla kullanılan fiziksel kaza mankenlerine göre daha hassas ve daha gerçekçi insan vücudu modellemesine sahip. Bu sayede kaza sonucu yaralanmaları daha detaylı analiz edilebiliyor.

Aynı zamanda bilgisayarda gerçekleştirilen simülasyonlar bir dizi farklı kaza senaryolarının tekrar edilebilmesine imkan tanırken, çarpışma testlerine göre geliştirme zamanlamasından ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor.

THUMS şu anda küresel olarak araç geliştirmelerinde 100'ün üzerinde otomobil üreticisi, tedarikçi, üniversite ve araştırma enstitüsü tarafından kullanılıyor. Emniyet kemeri, hava yastığı ve yaralanmaları azaltmaya yönelik araç mimarileri olmak üzere birçok farklı güvenlik teknolojisi araştırma ve geliştirmeleri için kullanılıyor. Aynı zamanda araç güvenliği değerlendirmesi yapan organizasyonlar da THUMS'un sanal testlerini kullanmayı planlıyor.

Toyota'nın THUMS'ı ücretsiz olarak kullanıma açmasıyla birlikte araç güvenlik araştırmalarının artmasının yanı sıra, kullanıcıların modellemeler üzerine geliştirmeler yapıp verecekleri geri bildirim ile birlikte yazılımın kullanışlılığı da artacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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