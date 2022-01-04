Toyota, ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi oldu - Haberler Ekonomi
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Toyota, ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi oldu

Toyota, ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi oldu
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de geçen yıl 2,3 milyon araç satarak Amerikan otomobil üreticisi General Motors'u (GM) tahtından etti.

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de geçen yıl 2,3 milyon araç satarak Amerikan otomobil üreticisi General Motors'u (GM) tahtından etti.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD satışlarının yüzde 10,4 artışla 2,3 milyona ulaştığı bildirildi.

GM'den yapılan açıklamada ise şirketin toplam satışlarının, yarı iletken tedarik zinciri sorunları nedeniyle yıllık yaklaşık yüzde 13 düştüğü ve geçen yıl 2,2 milyon araç satıldığı aktarıldı.

Böylece Toyota, satışlarda GM'yi geride bırakarak ABD'li otomobil üreticisinin 1931'den bu yana koruduğu liderliği ele geçirdi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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