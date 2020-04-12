Toyota, 23 Nisan'da çocukları "Büyük Türkiye Mozaiği" oluşturmaya çağırıyor Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yaparken, çocukları 100. yılda "Büyük Türkiye Mozaiği" oluşturmaya davet ediyor.

Toyota, bu yıl tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde, balkonlarda kutlama çağrısı yaparken, çocukları 100. yılda "Büyük Türkiye Mozaiği" oluşturmaya davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda evlerinde bulunan çocukların, 23 Nisan'a kadar yapacakları hazırlıklar ile bayram günündeki coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor.

Gelecek olan binlerce fotoğraf ile www.23nisan100yasinda.com internet sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresi oluşturulacak.

100'üncü yılını kutlayacakları bayramlarında çocuklar, evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklar ile kutlamalarının görüntülerini Toyota'nın kampanya sitesine yükleyebilecek. Çocuklar, bu sayfadan paylaşılacak eğlenceli görsellerle ortak bir sinerji yaratacaklar ve "100. Yıl Büyük Türkiye Mozaiği" içinde yerlerini alacaklar.

Açıklamadaki bilgilere göre, bu yıl 23 Nisan'ı kutlamak için okullarda, caddelerde, parklarda olamayacak çocukların, hep birlikte olduklarını göstermek adına Toyota web sayfasında başlatılan etkinliğe tüm Türkiye'nin katılarak evlerin birer bayram yerine çevirmesi amaçlanıyor.

Çocukların coşkulu ve eğlenceli fotoğrafları ile renklenecek mozaikte yer bulabilmek için 23 Nisan'a kadar, Türk bayrağıyla olan bir fotoğrafı, kırmızı-beyaz giysilerle evlerde yapılan etkinlikleri, Atatürk resmiyle olan bir pozu ve hazırlıkları içeren kutlamaya dair istediğiniz tüm fotoğraflarınızı kampanyanın internet sitesine yüklenmesi gerekiyor.

Kaynak: AA