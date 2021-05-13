Toyota 2021 mali yılı net karını 2,3 trilyon yen bekliyor
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Toyota 2021 mali yılı net karını 2,3 trilyon yen bekliyor

Toyota 2021 mali yılı net karını 2,3 trilyon yen bekliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japon otomobil üreticisi Toyota 2021 mali yılı net karının yüzde 2,4 artışla 2,3 trilyon yene (21 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota 2021 mali yılı net karının yüzde 2,4 artışla 2,3 trilyon yene (21 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

Toyota, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilançoları verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre mevcut 2021 mali yılında Japon üretici net karını yüzde 2,4 artışla 2,3 trilyon yene (21 milyar dolar) yükseltmeyi hedefliyor.

Firma satışları yüzde 10,2 artışla 30 trilyon yen (273 milyar dolar); işletme karı yüzde 13,8 artışla 2,5 trilyon yen (22,8 milyar dolar) bekleniyor.

Önceki yıl 9,92 milyon satış rakamını yakalayan Toyota bu yıl yüzde 6,4 artışla 10,55 milyon araç satışı planlıyor.

Net kar 20,5 milyar dolar

Açıklanan 2020 mali yılı bilançolarına göre Toyota'nın 2020 mali yılı net karı yüzde 10,3 artışla 2,25 trilyon yene (20,5 milyar dolar) çıktı.

Satışların yüzde 8,9 düşüşle 27,21 trilyon yene (248 milyar dolar) gerilediği mali yılda firmanın işletme karı yüzde 8,4 düşüşle 2,2 trilyon yene (20 milyar dolar) oldu.

Elektrikli araç satış hedefi

Toyota Mali İşler Direktörü (CFO) Kon Kenta, düzenlediği basın toplantısında, firmanın masraf düşürme ve tedarik zincirlerinin korunması çabalarını sürdüreceğini söyledi.

2020 mali yılında bağlantılı ve elektrikli araç yatırımlarına 1 trilyon yen (9,1 milyar dolar) harcandığını kaydeden Kon, yatırım seviyesinin yüzde 20 artırılacağını kaydetti.

Yarı iletken çip tedarik sıkıntısının bir seviyeye kadar hesaba katıldığını belirten Kon, "Büyük bir etki beklemiyoruz ancak hazırlıksız yakalanmamalıyız" dedi.

Geçen mali yılda dünya geneli 2,16 milyon elektrikli araç satan Japon üretici 2030 yılında küresel çapta 8 milyon elektrikli araç satışı hedefini yakalamak istediğini de açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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