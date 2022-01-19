Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak - Haberler
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Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak

Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Toyota Motor, mali yıl üretiminin hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.

Toyota Motor, mali yıl üretiminin hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.

Japon üreticinden yapılan açıklamaya göre Toyota, martta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacak.

Buna göre kapsamlı 9 milyon üretim hedefi, küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak.

Öte yandan firma, şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici durduracağını bildirdi.

Böylece Toyota'nın Şubat 2022 imalat hedefi de 150 bin düşecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

TOYOTA, Japon, Güncel, Haber

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