Toyota 2021 mali yıl net kâr tahminini yukarı yönlü güncelledi

Toyota Motor, 2021 mali yılı net Kar tahminini 2,49 trilyon yene (22 milyar dolara) yükseltti.

Japon üreticiden yapılan açıklamada Mart 2022'de sona erecek mali yıla yönelik gidişat ve beklentilerine yer verildi.

Daha önce 2,3 trilyon yen olarak açıklanan 2021 mali yılı net kar tahmini 2,49 trilyon yene (22 milyar dolara) çıkarıldı.

Güncellenen tahmine göre 2021 mali yılı net karı, önceki 2020 mali yıl net karından yüzde 10,9 artış gösterecek.

İşletme karının yüzde 27,4 artışla 2,8 trilyon yene (24,6 milyar dolar), satışların ise 30 trilyon yene (263 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

İlk 6 ay

Mali yılın ilk altı ayı olan nisan-eylül döneminde Japon firma net karını 1,52 trilyon yene (13,3 milyar dolar) çıkardı.

Bu net kar oranı önceki mali yılın ilk 6 ayına kıyasla 2,4 kat artış yakaladı.

Satışların 15,48 trilyon yene (136 milyar dolar) eriştiği mali yılın ilk 6 ayında işletme karı 1,75 trilyon yen (15,3 milyar dolar) kaydedildi.

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