Toyota 2021'de 10,5 milyon adetlik araç satışı gerçekleştirdi

Toyota, 2021'de araç satışlarını yüzde 10,1 artırarak toplamda 10,5 milyon adede çıkardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çip tedarik sorunu ve Kovid-19'un salgınının etkilerini en aza indirme çabalarında başarıya ulaştı ve 2021 yılında global üretim adetlerini ve satışlarını artırarak yılı lider olarak tamamladı.

Şirket, 2020'ye göre Kovid-19'un yayılmasının etkilerinin azalmasıyla birlikte Ocak-Aralık 2021 döneminde global satış adetlerinde yüzde 10,1'lik artış elde etti.

Toyota, böylece 2021'de toplamda 10 milyon 495 bin 548 adet araç satışı gerçekleştirdi. Japonya'da satış adedi 2 milyon 108 bin olurken, ülke dışında 8 milyon 386 bin adetlik satışa imza atıldı.

Şirketin dünya çapında üretim adedi ise 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 10 milyon 76 bin 246 oldu.

Bu üretimin 3 milyon 891 bin adedi Japonya'da yapılırken, ülke dışında 6 milyon 185 bin adetlik üretim gerçekleşti.