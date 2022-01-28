Toyota 2021'de 10,5 milyon adetlik araç satışı gerçekleştirdi
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Toyota, 2021'de araç satışlarını yüzde 10,1 artırarak toplamda 10,5 milyon adede çıkardı.
Toyota, 2021'de araç satışlarını yüzde 10,1 artırarak toplamda 10,5 milyon adede çıkardı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çip tedarik sorunu ve Kovid-19'un salgınının etkilerini en aza indirme çabalarında başarıya ulaştı ve 2021 yılında global üretim adetlerini ve satışlarını artırarak yılı lider olarak tamamladı.
Şirket, 2020'ye göre Kovid-19'un yayılmasının etkilerinin azalmasıyla birlikte Ocak-Aralık 2021 döneminde global satış adetlerinde yüzde 10,1'lik artış elde etti.
Toyota, böylece 2021'de toplamda 10 milyon 495 bin 548 adet araç satışı gerçekleştirdi. Japonya'da satış adedi 2 milyon 108 bin olurken, ülke dışında 8 milyon 386 bin adetlik satışa imza atıldı.
Şirketin dünya çapında üretim adedi ise 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 10 milyon 76 bin 246 oldu.
Bu üretimin 3 milyon 891 bin adedi Japonya'da yapılırken, ülke dışında 6 milyon 185 bin adetlik üretim gerçekleşti.