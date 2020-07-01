Toyota 2020 Yılının En Değerli Markası seçildi
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Toyota 2020 Yılının En Değerli Markası seçildi

Toyota, 2020 yılında da “dünyanın en değerli otomotiv markası” seçildi.

Toyota 2020 Yılının En Değerli Markası seçildi
01.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:25

Toyota, 2020 yılında da "dünyanın en değerli otomotiv markası" seçildi.

BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, Toyota, otomobil sektöründe birinciliğini devam ettirdi.

Raporda Toyota'nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka değeri 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu.

Japon üretici, 2006 yılından itibaren 15 kez yayınlanan raporda kendi sektöründe 13'üncü kez birinci sırada yer alıyor. Otomotiv sektörünün birincisi olan Toyota, tüm markalar sıralamasında ise 48. oldu.

Dünyanın en büyük marka değeri oluşturma platformu olarak gösterilen BrandZ, günümüzün tüketicilerinin yaşam tarzlarına entegre olmuş markalar üzerinde yapılan araştırmayı yansıtıyor. Araştırmada 20 yıl boyunca dünya çapında 3.7 milyonu aşan sayıda tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının analizleri de değerlendirilerek rapor oluşturuldu.

. BrandZ™ tarafından gerçekleştirilen araştırmada Toyota'nın hibrit ürünleri, hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde yaptığı yenilikler ve farklı mobilite çözümlerine odaklanması en değerli marka seçilmesinde etkili oldu. 1997 yılından bu yana 16 milyon adete yaklaşan hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak görüyor ve bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Carmedya.com

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