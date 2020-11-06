Toyota 2020 mali yılı net kar beklentisini yükseltti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Toyota 2020 mali yılı net kar beklentisini yükseltti

06.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:52
Toyota 2020 mali yılı net kar beklentisini yükseltti

Toyota Motor, 2020 mali yılı net kar beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek, 2019'a göre yüzde 30,3 kayıpla 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak açıkladı.

Toyota Motor, 2020 mali yılı net kar beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek, 2019'a göre yüzde 30,3 kayıpla 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak açıkladı.

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği online basın toplantısında, Daihatsu ve Hino dahil grubun 2020 mali yıl dengelerine ait güncel bilgilendirmede bulundu.

Daha önce duyurulan yüzde 64,1 net kar kaybı tahmininin aşağıya çekildiği yeni projeksiyona göre, 2020 yılı net karının yüzde 30,3 düşüşle 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olması bekleniyor.

Yeni projeksiyonda, önceki yıla göre, satış beklentisinin yüzde 12,9 düşüşle 26 trilyon yen (251 milyar dolar), işletme karının ise yüzde 45,3 düşüşle 1,3 trilyon yen (12,5 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Firma, bu mali yıl içerisinde toplam araç satış tahminini de 9,1 milyondan 9,42 milyona yükseltti.

Piyasalarda satış rakamlarının iyileşmeler gösterdiğine dikkati çeken Kon, "İstikrarlı bir görünüm sergileyebilecek durumda değiliz ancak satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toyota Başkanı Toyoda Akio da sektörün "yayılma etkisine" dikkati çekerek, "Otomobil sanayisinin toparlanması hızlı ve bunun Japonya ekonomisine etkisi var." diye konuştu.

Mali yılın diğer yarısının toplarlanma açısından önemine dikkati çeken Toyoda, "Henüz yolun yarısındayız ancak çabalarımızı artırmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik şartlarından, ilk tahminlerin aksine, ABD ve Çin piyasalarında yaşanan talep artışı dolayısıyla sert bir şekilde etkilenmedi.

Nisan-eylül arası mali yarı yıl periyodunda Toyota, 4,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Firmanın net karı yüzde 45,3, işletme karı da yüzde 62,8 geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Giresun'da 2020 yılı içerisinde 4 bin kişiye istihdam sağlandı
Giresun'da 2020 yılı içerisinde 4 bin kişiye istihdam sağlandı
2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi
2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi
2020 yılı ürünü şeker pancarı baz alım kesin fiyatı açıklandı
2020 yılı ürünü şeker pancarı baz alım kesin fiyatı açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Orhan Veli Yıldız Tilbe Oktay Kaynarca
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Kasım Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toyota 2020 mali yılı net kar beklentisini yükseltti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 18:19:18. #1.14#
title