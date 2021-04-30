Toyota, 2020'de en düşük emisyona sahip marka oldu

Toyota, 2020'de toplam satış adetleri baz alınarak gerçekleştirilen ortalama emisyonlara göre "en düşük CO2 salımına" sahip marka olarak öne çıktı.

Toyota, 2020'de toplam satış adetleri baz alınarak gerçekleştirilen ortalama emisyonlara göre "en düşük CO2 salımına" sahip marka olarak öne çıktı.

Toyota'nın açıklamasına göre, otomotiv bilgi sağlayıcısı Jato verilerine göre 2020'de satılan tüm araçların ortalama CO2 emisyonları 97,5 g/km olarak hesaplandı. Toyota'nın Mazda ve Lexus ile kurduğu CO2 havuzundan ortaya çıkan bu rakamlar sonucunda marka, Avrupa'da en az CO2 salımı gerçekleştirmeyi başardı.

Avrupa'da 21 ülkeyi kapsayan verilere göre 2020 CO2 emisyon ortalaması 106,7 g/km olurken Toyota yakıt teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımıyla ortalamanın altında yer almakla kalmadı, aynı zamanda düşük emisyona sahip marka olarak ilk sırayı aldı.

Toyota 2020'de Avrupa'da 489 bin 498 hibrit araç satışı gerçekleştirmiş ve Avrupa toplamında bugüne kadar 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Şirket, bugüne kadar hibrit araç satışlarında 17 milyon 397 bin adede ulaşarak bu alandaki açık ara liderliğini devam ettirdi.

Çevreci araçlara ilgi artıyor

Salgınla birlikte kullanıcılar konvansiyonel araçlardan uzaklaşırken çevreci otomobillere olan talebin giderek arttığı gözleniyor. Toyota, hemen hemen tüm segmentlerde sunduğu hibrit otomobil satışlarıyla endüstri lideri kimliğini ortaya koyarak en düşük CO2 emisyonları elde etmeyi başardı.

Toyota, sıfır emisyon hedefine giden yolda elektrik motoruna sahip hibrit araçların yanı sıra dışarıdan da kabloyla şarj edilebilen hibritler, bataryalı elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor. Şirketin son olarak tanıttığı bZ4X konsepti de, markanın gelecek dönemdeki yeni elektrikli araçlarının habercisi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan