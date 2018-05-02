Toyota, 2018'deki İlk Yarış Galibiyetini Arjantin Rallisi'nde Aldı

Toyota, bu yılki ilk yarış galibiyetini Arjantin Rallisi'nde aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Yaris WRC'nin ön kısmındaki aerodinamik paketinde yapılan modifikasyonların yanı sıra soğutma sistemindeki geliştirmelerle yeni sezona başlayan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, 2018'in 5. yarışı olan Arjantin Rallisi'ne, asfalt zeminde koşulan Korsika Rallisi'nde elde edilen ikincilik motivasyonuyla start almıştı.

Oldukça zor yol koşullarına sahip Arjantin Rallisi'nde start alan Jari-Matti Latvala, Ott Tanak ve Esapekka Lappi pilotajındaki Toyota Yaris WRC'lerden ikisi bitişe ulaşarak takıma önemli puanlar kazandırdı.

Yarış boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Ott Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, Arjantin Rallisi'ndeki 10 özel etapta en iyi zamanı yaparak liderliği ele geçirdi. Toyota ekibi, son gün oldukça zorlayıcı etaplarda pozisyonlarını koruyarak yarışın ikincisi olan araçla aralarındaki zaman farkını 33,7 saniyeye çıkarmayı başardı.

Ekibin diğer pilotu Esapekka Lappi, ilk kez katıldığı Arjantin Rallisi'ni 8. sırada tamamladı. Lastik sorunlarıyla karşı karşıya kalan Lappi, son günün ilk etabında iki sıra geriye düştü.

Takımın deneyimli pilotu Jari-Matti Latvala, cuma günü bir kayaya çarparak kaza yapınca yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Tanak ve Toyota ekibi, sürücü ve takımlar şampiyonası sıralamasında üçüncülüklerini korudu ve önündekilerle olan puan farkını azaltmayı başardı.