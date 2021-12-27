Toyga Çorbası Coğrafi İşaret Tescil Tanıtım Toplantısına Katıldık

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz Mustafa Masatlı, Sn. Milletvekilimiz Levent Karahocagil ve İl Protokolümüzün katılımları ile şehrimizin özgün lezzetlerinden olan 'Toyga Çorbası'nın coğrafi işaret tescil tanıtım toplantısına katılım sağladık. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.

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