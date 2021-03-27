Toyata Plaza Aktoy'a 3. yılında 3 ödül birden

İstanbul Avcılar'da 3 yıl önce hizmete giren Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Toyota Plaza Aktoy, 2020 yılı Toyota Bayi Ödül Programı kapsamındabu yıl 3 ödül birden aldı.

İstanbul Avcılar'da 3 yıl önce hizmete giren Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Toyota Plaza Aktoy, 2020 yılı Toyota Bayi Ödül Programı kapsamındabu yıl 3 ödül birden aldı.

Toyota bayilerinin 2020 yılı performanslarının değerlendirildiği ödüller 24 Mart 2021 tarihinde pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende İstanbul Avcılar'da 3 yıl önce hizmete giren Toyota Plaza Aktoy, 2021 yılı faaliyetleri ile'Üstün Başarı Ödülü','Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü' ve'Müşteri Memnuniyeti Satış Sonrası Ödülü' olmak üzere 3 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı.

Törende; Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü ve Müşteri Memnuniyeti Satış Sonrası Ödülü, Toyota Türkiye COO'su İsmail Ergun tarafından, Üstün Başarı Ödülü de, Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt tarafından Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ve Holdingin Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin'e verildi.

36 yıllık deneyim

Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv yan sanayii alanında 36 yıllık birikime sahip olduklarını söyledi. Toyota Plaza Aktoy'u3 yıl önce İstanbul Avcılar'da faaliyete geçirdiklerini belirten Küçükoğlu, "12.500 metrekarelik kapalı alanda, Leed Gold sertifikalı binamızda, çevre ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet veriyoruz. Tecrübeli ve güler yüzlü kadrolarımızla koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edindik" dedi.

1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding'in,otomotivin yanı sıra inşaat ve perakende sektörlerinde de faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Küçükoğlu,yüzde yüz yerli bir kuruluş olarak İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya'nın Koper şehrinde, 110 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti. İştiraklerinde yaklaşık 1600 kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Küçükoğlu, "Ayrıca Toyota'nın Avrupa'daki tüm fabrikalarına parça tedariki yapıyoruz. İnsana saygı ve sürekli gelişim grubumuzun ana felsefesidir. Holdingimiz, 2025 Stratejik Planımız doğrultusunda istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye devam ediyor" dedi.

Ödül motivasyonumuzu daha da arttırdı

Oğuzhan Küçükoğlu, Toyota Plaza Aktoy'da; satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça, ikinci el araç alım-satım ve sigorta işlemleri alanında müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerinidevurguladı. 3'ncü yıllarında 3 ödül birden almalarının motivasyonlarını daha da arttırdığını söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu,"Müşterilerimiz bizim en değerli varlığımızdır. Toyota Bayi Ödül Programı kapsamında geçen yıl Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti ödülü aldık. Bu yılda 3 ödül birden alarak başarımızı perçinledik. Ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm personelimizi yürekten kutluyor, bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı