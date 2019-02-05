Tower Plaza'da Tahliye Süreci Başladı

Bursa'da Stadyum Caddesi üzerindeki 23 katlı Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı. Geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirilmek istenen tahliye işlemine plaza yetkilileri gerekli sürenin kendilerine verilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi. Uzun süren tartışmanın ardından yediemin gözetiminde bina içindeki tüm malzemelerin kayıt altına alınarak tespit işleminin yapılmasına karar verildi.

Stadyum Caddesi'nde 1998 yılında 20 artı 4 kat yapım izni alan plazada kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle, içindeki işyerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı. Yıllardır boş duran bina için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. 23 katlı binanın taşıyıcı sisteminde yapılan incelemeler neticesinde, "Yapılan tüm inceleme araştırma ve hesaplamaların ışığı altında söz konusu bina, can güvenliği performansını sağlamamakta olup, yönetmelik kurallarına göre riskli binadır" denildi.

Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin amirleri, polisin geniş güvenlik tedbirleri altında sabah saatlerinde Tower Plaza'ya geldi. Bina sahiplerinin avukatları ile uzun süreli görüşme yapıldı. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerginliklerde yaşandı. Plazanın vakil avukatı kendilerine yeterli sürenin verilmediğini ileri sürüp belediye ekiplerine tepki gösterdi. Görüşmenin ardından tahliye süreci başlatıldı. Öncelikle bina içindeki malzemelerin tespiti için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm malzemeleri kayıt altına alacak ve tespit işleminin ardından tahliye işlemi başlatılacak. Tahliyenin tamamlanmasının ardından binanın yıkım sürecine geçilmiş olacak. - BURSA

Kaynak: İHA