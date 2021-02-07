Tövbeler Olsun ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 25. bölüm canlı izle!
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Tövbeler Olsun ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 25. bölüm canlı izle!

07.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:36
Tövbeler Olsun ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 25. bölüm canlı izle!

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 24. bölüm izle! Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 26. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam7 Şubat Pazar 2021 TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan'ın oyunuyla Nazmiye ile arası bozulan Anıl zor durumdadır. Aldatıldığını düşünen Nazmiye, Anıl'ın açıklama yapmasına fırsat vermez. Tesadüf eseri Dr. Şevki Bey'in mahalleye geri döndüğünü öğrenen Anıl ise, sırrını onunla paylaşacaktır. Dr. Şevki Bey bu büyük yanlış anlaşılmaya son vermek için bir plan yapar. Öte yandan Cemre'nin yokluğu ile alt üst olan ev düzeni hem enişteyi hem de ev ahalisini zor duruma sokmaya başlar. Duruma el koymaya karar veren Enişte 'nin sürpriz misafiri herkesin gönlünü çalacaktır. Modacı Aleyna ile başı dertte olan Hülya ise beklenmedik çıkışıyla ünlü modacıyı şoke eder. Aleyna'nın imdadına yetişen isim ise Dr. Şevki Bey olacaktır. Tüm bunlar olurken cimriliği yüzünden Kazım'a sinirlenen Namzet, ona sıkı bir ders verme hazırlığındadır. Her şeyden habersiz Kazım ise aldığı haber ile derinden sarsılacaktır. Nazmiye Anıl'ı affedecek mi? Anıl'ın Dr. Şevki Bey ile paylaştığı sırrı ne? Enişte' nin davetiyle eve gelen sürpriz misafir kim? Dr. Şevki ile tanışan Aleyna'yı neler bekliyor? Kazım'a ders vermek isteyen Namzet 'in başına neler gelecek?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM İZLE!

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