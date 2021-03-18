Tövbeler Olsun final mi yapacak, bitiyor mu? Tövbeler Olsun yeni bölümleri ne zaman, hangi kanalda? Tövbeler Olsun neden bitiyor?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun bitiyor mu, final mi yapacak? Vatandaşlar tarafından merak edilen Tövbeler Olsun dizisi neden bitiyor, dizide son durum nedir? Peki, Tövbeler Olsun final mi yapacak, final tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi birçok başarılı senarist sayesinde seyirci ile buluştu. Dizide, mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namzet Horanta'nın hikayesi anlatılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ilgi gören Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor? Tövbeler Olsun final mi yapacak, bitiyor mu?

TÖVBELER OLSUN 18 MART 2 BÖLÜM BİRDEN Mİ YAYINLANACAK?

Tövbeler Olsun Youtube kanalında yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam 29. bölümümüzün hemen ardından 30. bölümümüzle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz!"

Buna göre bugün 2 yeni bölüm birden ekranlara gelecek.

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPACAK? BİTİYOR MU?

TRT1'in sevilen komedi dizisi her perşembe akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ancak Tövbeler Olsun dizisinin, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapması bekleniyor. Bugün 30. bölüm ekranlara geleceği için buna göre dizinin 1-2 hafta içerisinde final yapılabileceği düşünülüyor. Fakat final hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.