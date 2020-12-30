"Tövbeler Olsun" dizisinin oyuncuları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRT1'de yayınlanan "Tövbeler Olsun" dizisi oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dizinin oyuncularından Çiçek Dilligil ve İpek Tuzcuoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Oyuncu Dilligil, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", "yaşam" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" ve "spor" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" fotoğrafına oy verdi.

İpek Tuzcuoğlu "haber" kategorisinde Jordan Strowder'ın ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü sonrası göstericilerin ateşe verdiği mağazaları gösteren "Amerika'da polis şiddeti sonrası" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Tuzcuoğlu, "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin"Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" adlı fotoğrafı seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref