Tövbeler Olsun canlı izle! TRT1 Tövbeler Olsun yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun 28. BÖLÜM İZLE!

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun canlı izle! TRT1 Tövbeler olsun yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun canlı izle! TRT1 Tövbeler olsun yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun son bölüm de neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

TÖVBELER OLSUN 28. BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Şevki Bey, Aylin ve Buğra'nın yardım istemesiyle birlikte Namzet ve Osman'ı barıştırmak için harekete geçer ve bunun için inatçı ikiliyi eskiden birlikte çalıştıkları kuyumcu dükkanına kilitler. Dost oldukları eski günleri hatırlamaları için elinden geleni yapan Dr. Şevki bu defa onları barıştırmaya kararlıdır. Fakat anılarının tekrar canlandığı bu eski atölyede başlarına olmadık işler gelecektir. Pırlantaların peşinde olan hırsızlık şebekesinin ortasında kalan Namzet ve Osman'ı zorlu bir macera beklemektedir. Öte yandan Nazmiye ve Anıl, ailelerine nikah tarihi aldıkları haberini vermek için fırsat kollamaktadır. Ertan ise değişimiyle herkesi şaşırtmaya devam etmektedir. Horanta ailesinin yeni üyesi Makbuş ise Enişte' nin kasketinde taşıdığı sırrı çözmenin peşindedir. İki eski dostun arasında tam da her şey yoluna girmişken aniden yaşanacak olan gerilim yüzünden Namzet'i zor anlar bekleyecektir. Eski atölyede Osman ve Namzet'i nasıl bir macera bekliyor? Kazım, Jale'nin gizemli davranışlarının sebebini öğrenecek mi? Doktor Şevki sayesinde araları düzelen inatçı ikiliyi tekrar karşı karşıya getirecek olay ne?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM İZLE!

TÖVBELER OLSUN CANLI İZLE!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!