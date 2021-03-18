Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

18.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:32
Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun her hafta Perşembe günü TRT 1'de 20:00 'da başlıyor. Tövbeler Olsun canlı izleme linki var mı? Tövbeler Olsun canlı izle! Tövbeler Olsun yeni bölüm TRT 1 canlı izle! Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle!

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 30. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN CANLI İZLE!

TÖVBELER OLSUN 30. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Tövbeler olsun bu akşam (18 Mart 2021 Perşembe) Youtube kanalından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam 29. bölümümüzün hemen ardından 30. bölümümüzle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz!"

TÖVBELER OLSUN 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Araları düzelen inatçı ikilinin tekrar büyük bir kavgaya tutuşmasıyla Namzet' in başına olmadık bir iş gelir. Kavga sırasında kafasına isabet eden tabak yüzünden Namzet Horanta hafızasını kaybeder. Tüm aile büyük bir şok yaşarken, Osman ise olan bitene bir türlü inanmak istemez. Dr. Şevki Bey'in müdahalesiyle birlikte ise Namzet 'in gerçekten hafızasını kaybettiğine ikna olan Osman kendini suçlar ve bu durumu çözmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Babasının durumu yüzünden büyük üzüntü yaşayan Nazmiye ise çareyi Anıl ile konuşarak nikah tarihini ertelemekte bulacaktır.Latife ise bir yandan kocasının başına gelenler yüzünden zor günler geçirirken bir yandan da Namzet 'in annesi olduğunu zanneden Rukiye ile baş etmeye çalışır.

Öte yandan Aylin ise yeni iş başvurusu ile ilgili heyecan içindedir. Yeni işiyle beraber Aylin'in hayatına giren gizemli isimse Buğra'nın kıskançlık krizine girmesine sebep olacaktır. Jale ile ilgili yaşanan yanlış anlaşılmayı bitirmek isteyen Kazım ise aşkını itiraf etmeye karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Osman, başta Namzet olmak üzere herkesi şoke edecek bir karar alacaktır.

Namzet'in hafızası yerine gelecek mi? Nikah tarihleri ertelenen Anıl ve Nazmiye'yi ne bekliyor? Buğra'ya büyük bir kıskançlık yaşatan Aylin'in yeni patronu Sercan kim? Osman'ın Namzet'i şoke eden kararı ne?

Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Hakan Özmert Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 30. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 22:38:24. #1.15#
title