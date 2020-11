Tövbeler Olsun bu akşam var mı? Tövbeler Olsun b u akşam yayınlanacak mı?

TRT 1!in sevilen projesi Tövbler Olsun kendi izleyici kitlesini oluşturmuş oldukça samimi bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tövbeler Olsun bu akşam var mı? Tövbeler Olsun bu akşam yayınlanacak mı?

TÖVBELER OLSUN BUGÜN VAR MI YOK MU?

Tövbeler Olsun normal şartları da her pazar izleyicisiyle buluşan ve çok sevilen bir yapım ancak, Rusya - Türkiye maçı dolayısıyla bu akşam saati ileri bir vakte aktarıldı. Yani bugün sevenleri yineTövbeler Olsun'u izleyebilecek. Ancak dizi 22.00'da başlayacak.

TÖVBELER OLSUN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişteki hatalarından ders alıp, helallik almak için bin bir çaba sarf eden Namzet' in bu defa zorlu bir sınavı vardır; Kayseri'den gelen "Öpücük Enişte"...

Namzet, 'Öpücük Enişte' den helallik almak için elinden geleni yapacak fakat bu hiç de kolay olmayacaktır. Namzet 'in seneler önce yaptıkları yüzünden hem işini kaybedip hem evinden kovulan Öpücük Enişte İstanbul'da kalmaya kararlıdır. Namzet yüzünden yıllarca başı beladan kurtulamayan "Enişte" ve ona ev bulmaya çalışan Sinan, Kazım ve Namzet'i zorlu günler beklemektedir. Latife ve Hülya ise, Neşe'nin başına gelenler yüzünden büyük şok yaşayacaktır. Öte yandan Sena yüzünden Aylin' le arası bozulan Buğra kendini affettirmek için her yolu deneyecektir. Her şeyden habersiz olan Osman ise Namzet'e Sena ve Buğra'nın sevgili olduğu haberini verince Namzet 'in de dahil olmasıyla ortalık iyice karışacaktır.

Osman bu defa Namzet'e yardımcı olabilecek mi? Sena ile Buğra'nın sevgili olduğunu düşünen Namzet gerçeği öğrenecek mi? Neşe'nin başına gelen talihsizlikler ne? "Öpücük Enişte" nin herkesin başını derde sokan rahatsızlığının sebebi ne?