Tövbeler Olsun 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 30. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 31. bölüm izle! Tövbeler Olsun 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 30. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Araları düzelen inatçı ikilinin tekrar büyük bir kavgaya tutuşmasıyla Namzet' in başına olmadık bir iş gelir. Kavga sırasında kafasına isabet eden tabak yüzünden Namzet Horanta hafızasını kaybeder. Tüm aile büyük bir şok yaşarken, Osman ise olan bitene bir türlü inanmak istemez. Dr. Şevki Bey'in müdahalesiyle birlikte ise Namzet 'in gerçekten hafızasını kaybettiğine ikna olan Osman kendini suçlar ve bu durumu çözmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Babasının durumu yüzünden büyük üzüntü yaşayan Nazmiye ise çareyi Anıl ile konuşarak nikah tarihini ertelemekte bulacaktır.Latife ise bir yandan kocasının başına gelenler yüzünden zor günler geçirirken bir yandan da Namzet 'in annesi olduğunu zanneden Rukiye ile baş etmeye çalışır.

Öte yandan Aylin ise yeni iş başvurusu ile ilgili heyecan içindedir. Yeni işiyle beraber Aylin'in hayatına giren gizemli isimse Buğra'nın kıskançlık krizine girmesine sebep olacaktır. Jale ile ilgili yaşanan yanlış anlaşılmayı bitirmek isteyen Kazım ise aşkını itiraf etmeye karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Osman, başta Namzet olmak üzere herkesi şoke edecek bir karar alacaktır.

Namzet'in hafızası yerine gelecek mi? Nikah tarihleri ertelenen Anıl ve Nazmiye'yi ne bekliyor? Buğra'ya büyük bir kıskançlık yaşatan Aylin'in yeni patronu Sercan kim? Osman'ın Namzet'i şoke eden kararı ne?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM ÖZETİ...

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci