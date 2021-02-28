Tövbeler Olsun 27. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun 28. bölüm yok mu?
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Tövbeler Olsun 27. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun 28. bölüm yok mu?

28.02.2021 19:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:27
Tövbeler Olsun 27. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun 28. bölüm yok mu?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Tövbeler Olsun dizisi bugün ekranlara gelmedi. Yayın akışında yer almayan dizi izleyiciler tarafından final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Tövbeler Olsun 27. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinden izleyicileri üzecek flaş bir açıklama geldi. Dizinin final tarihinin açıklanmasının yanı sıra baş rollerden birinin de ayrılacağı duyuruldu. Peki, Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

TÖVBELER OLSUN 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın zannettiği altınların kendi altınları olduğunu öğrenen Namzet öfkeden çılgına döner. Latife'nin beklenmedik çıkışı ise altınlarını geri almak için olmadık yollara başvuran Namzet'e geri adım attıracaktır. Olan bitenlerden habersiz olan Nazmiye, Buğra ve Aylin ise duydukları karşısında şoke olmuştur. Dr.Şevki Bey'in planıyla Namzet'in kaçırılmasına yardım eden Osman ise bu durumdan dolayı huzursuzdur. Tüm bunlar olurken Horanta ailesi, eve gelen polisler yüzünden büyük şok yaşayacaktır. Durumun giderek kötüye gittiğini düşünen Aylin ve Buğra ise babalarının tekrar arkadaş olması için Dr. Şevki'den yardım istemeye karar verirler. Yaşanan karmaşalar yüzünden aşkları için endişelenmeye başlayan Nazmiye ve Anıl ise daha fazla beklemek istemez ve nikah için gün alır. Bu evliliğe engel olamayacağını düşünen Ertan ise, herkesi şaşırtan bir karar alacaktır. Osman ve Namzet arasındaki kavgalar devam ederken Dr. Şevki Bey'in oyunu, inatçı ikiliyi beklenmedik bir şekilde sınayacaktır.

Polis Namzet Horanta'yı neden göz altına alıyor? Karakolda tüm aileyi bekleyen kötü sürpriz ne? Mahkemeye sevk edilen Namzet 'in cezası ne olacak? Dr. Şevki Bey, Osman ve Namzet' i barıştırmak için nasıl bir oyun planlıyor?

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