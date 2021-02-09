Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 25. bölüm izle!

İlgiyle izlenen dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 25. bölüm izle!

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni topladı. Tövbeler Olsun 25. bölüm izle! Tövbeler Olsun 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 14 Şubat Pazar 2021 TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaçırılmış numarası yaparak Kazım'a ders vermek isteyen Namzet Horanta, beklenmedik bir şekilde altınları kaybeder ve çöp kamyonuna yüklenen altınların peşinde zorlu bir kovalamacanın içine düşer. Tüm gün Namzet' ten haber alamayan ev halkı ise giderek endişelenmeye başlar.Anıl ile Nazmiye'nin tekrar barışması ile tüm çabaları boşa giden Ertan bu defa farklı bir plan peşindedir. Tüm bunlar olurken Osman'ın dükkanına hırsız girmesi ile ortalık bir anda karışır. Namzet' in kaçırıldığını daha fazla saklayamayan Kazım olan biteni herkese anlatır. Büyük panik yaşayan Horanta ailesi ise bu gizemi aydınlatmanın yolunu aramaktadır. Dr. Şevki Bey'in muayenehanesinde toplanan aileler Namzet' in başına gelen olayları çözmenin peşine düşer ve sonunda kaçırılma numarası yaptığı anlayıp ona büyük bir ders vermeye karar verirler. Başına geleceklerden habersiz olan Namzet ise Kazım'ın altınlarını bulmak için mücadele vermektedir.

Dr. Şevki Bey'in Namzet'e büyük bir ders vermek için planladığı oyun ne? Namzet'i düşeceği zor durumdan kurtaracak sürpriz isim kim? Namzet Kazım'ın olduğunu sandığı altınların gerçek sahibinin kendisi olduğu öğrenecek mi?

TÖVBELER OLSUN 25. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TÖVBELER OLSUN 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Pazar evlere konuk olan komedi dizisi Tövbeler Olsun 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

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