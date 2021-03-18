Tövbeler Olsun 2 yeni bölüm birden mi yayınlanacak? (18 Mart Perşembe) Bugün Tövbeler Olsun neden 2 yeni bölüm var?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun'da bugün 2 yeni bölüm birden ekrana gelecek. Peki Tövbeler Olsun neden 2 bölüm birden yayınlanıyor? Dizi final mi yapacak, dizi bitecek mi? Tövbeler Olsun resmi açıklama yapıldı mı? Bugün neden 2 yeni bölüm birden var? Bugün hangi bölümler ekrana gelecek?

Tövbeler Olsun bugün 29. ve 30. yeni bölümleri ekrana gelecek. Yapılan resmi açıklamaya göre 29. bölümün ardından 30 bölüm de ekranlarda olacak.

TÖVBELER OLSUN 18 MART PERŞEMBE 2 BÖLÜM BİRDEN Mİ YAYINLANACAK?

Tövbeler Olsun Youtube kanalında yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam 29. bölümümüzün hemen ardından 30. bölümümüzle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz!"

Buna göre bugün 2 yeni bölüm birden ekranlara gelecek.

Yapılan açıklama:

"Kafası gitmiş adamın elinden para alınır mı?

#TövbelerOlsun peş peşe 2 yeni bölümle

@trt1

'de devam ediyor!"

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPACAK? BİTİYOR MU?

TRT1'in sevilen komedi dizisi her perşembe akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ancak Tövbeler Olsun dizisinin, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapması bekleniyor. Bugün 30. bölüm ekranlara geleceği için buna göre dizinin 1-2 hafta içerisinde final yapılabileceği düşünülüyor. Fakat final hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.