Tövbe edince polisin para yardımında bulunduğu hırsız yine aynı suçtan yakaladı Tövbe edince polisin para yardımında bulunduğu hırsız yine aynı suçtan yakaladıAntalya'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B. (40), polis tarafından yakalandı.

Tövbe edince polisin para yardımında bulunduğu hırsız yine aynı suçtan yakaladı Antalya'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B. (40), polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp yardım ettikleri ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde Antalya'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B. (40), polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp yardım ettikleri ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman önünde kilitli bisikletin çalındığı ihbarını alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli Hüseyin B.'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin B.'nin, kısa süre önce aynı suçtan yakalandığı, hakkında 15 ayrı hırsızlık olayından işlem yapıldığı, polisin önünde bir daha hırsızlık yapmayacağına dair tövbe ettiği kaydedildi. Hüseyin B.'nin tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında bir miktar para toplayıp verdikleri ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin, sonrasında çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldığı belirtildi. Son hırsızlık olayıyla ilgili ifadesi alınan Hüseyin B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA