Tövbe Dosyası" Birçok Gencin Eğitim Hayatını Kurtardı

Sivas'ta yaşayan emekli öğretmen, "Tövbe Dosyası" adını verdiği ve birçok öğrencinin eğitim hayatlarının kararmasına engel olan dosyaya gözü gibi bakıyor.

Sivas'ta yaşayan emekli öğretmen Osman Yekeler, Sivas Lisesi müdürü olarak emekli olmasına rağmen, görev yaptığı dönemlerde birçok öğrencinin eğitim hayatını kurtaran "Tövbe Dosyası" adını verdiği dosyayı kütüphanesinden ayırmıyor.

Yekeler, Sivas'ın en gözde okullarından birisi olan Sivas Lisesine müdür olduğunda kendi kendine, hiçbir öğrenciyi disiplin kuruluna vermeyeceğine dair söz verdi. İdealist öğrenmen, disiplin suçu işleyen öğrencilere ceza vermek yerine, işledikleri hatalardan dolayı tövbe etmelerini sağlayıp bir daha aynı hatayı yapmayacaklarına dair kendilerinden söz aldı. Öğrencilerle arasında yaptığı bu anlaşmayı tutanağa döken Yekeler, biriken tutanakları da "Tövbe Dosyası"nda sakladı. Bu şekilde bir çok haylaz öğrencinin uslandığını, daha sonra derslerinde başarılı olarak üniversite kazandıklarını belirten Osman Yekeler, bu öğrencilerin bugün dahi kendisini ziyaret edip elini öptüklerini belirtti.

Ceza mı tövbe mi?

Disiplin suçu ile karşısına gelen öğrencilere disiplin cezası ile tövbe arasında bir tercih yapma şansı tanıdığını belirten Yekeler, "Sivas Lisesine müdür olduğumda kendime, öğrencileri disiplin kuruluna vermeyeceğime dair söz verdim. Mesela bir öğretmen arkadaş elinde bir dilekçe ile gelerek bir öğrenciden rahatsız olduğunu söylüyordu. Hocanın dilekçesini alıp kayıta sokuyorum, hoca gittikten sonra çocuğu çağırıyorum. Diyordum ki 'evladım sen falanca öğretmeni rahatsız etmişsin. Dilekçe ile seni şikayet etti. Şimdi ya anneni babanı çağırıp seni başka bir okula göndereceğim ve sen Sivas Lisesinden mezun olamayacaksın. ya da seni disiplin kuruluna vereceğim ceza alacaksın. Bir ihtimalin daha var. Eğer tövbe edersen, öğretmeninden özür dilersen konu kapatılır.' Bu teklifimiz üzerine öğrencileriz, hocalarından özür dileyip, bir daha yapmayacaklarına dair söz verip tövbe ediyordu. Buna dair de öğrencilerimden dilekçe alıp bu dosyaya koyuyorduk" dedi.

Dosyadaki öğrencilerin hepsi üniversite kazandı

Herkes gibi öğrencilerin de hata yapabileceğini kaydeden Yekeler, verilecek cezaların eğitim hayatlarını ve karakter gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğine vurgu yaptı. Günümüz öğretmenlerine de benzer metotları denemeleri tavsiyesinde bulunan Yekeler, "Bu uygulama çok tesirli oldu. Bugün ki öğretmenlerimize de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Rabbimiz de tövbeyi seviyor. Herkes hata yapabilir. Öğrencilerde yanış yapar. Bunlara hemen disiplin cezası vermek doğru olmaz. Tövbe dosyasında dilekçelerini sakladığımız öğrencilerimiz hepsi üniversite kazandı. Bana gelip 'ikiyi bize ceza vermeyip tövbe ettirdiniz' diyerek dua ediyorlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA