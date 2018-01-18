Tourismo Otobüsü Yenilendi

Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo otobüslerini düzenlediği törenle tanıttı.

Mercedes-Benz Türk, 30 milyon euro tutarında Ar-Ge yatırımıyla, 3,5 yılda geliştirip ürettiği Tourismo otobüslerinin 3 ana modelini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle tanıttı. Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda Türk mühendislerin çalışmasıyla geliştirilip ürettiği yeni Tourismo'lar, hem turizm sektöründe hem de şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılacak.

Toplantıda bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Ar-Ge yatırımlarına vurgu yaptı. Sülün şunları söyledi: "Yıllardır tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüsleri, Türkiye'de Ar-Ge Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretiyoruz. Bu gelenek, yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye'den yollara çıkan mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor. Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon euroluk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165 bin 400 saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi" dedi.

Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı olmak üzere, yeni Tourismo'nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde otobüsünü 3 farklı model ile piyasaya sundu. 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde, 2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde, Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip. - İSTANBUL