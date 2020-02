Tour of Antalya'nın Kemer - Antalya etabını Giovanni Lonardi kazandı

21.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:15

Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselen Giovannı Lonardı, yarınki Aspendos- Termessos etabında magenta renkli mayoyu giyecek

Gökhan HEBEPCİ - Cenk KAYA/ ANTALYA, -

Tour of Antalya'nın 165.3 kilometrelik Kemer- Antalya etabını Bardiani CSF Fazione Takımı'ndan Giovanni Lonardi, 4 saat 16 dakika 58 saniye ile kazandı.23 ülkeden 29 takım ve 172 bisikletçinin katıldığı Tour Of Antalya'nın ikinci günü saat 11: 30'da Kemer Saat Kulesi'nin önünden Kemer Kaymakamı Murteza Dayanç ile Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu 'nun verdiği neutral startla başladı. Bisikletçilerin Akdeniz Caddesi'ni takip ederek Çamyuva istikametine geldiği yarışta gerçek start bu noktadan verildi. Kemer'den Olimpos'a tırmanan bisikletçiler, daha sonra Idryos, Phaselis Antik kenti, Olimpos Antik kenti, Chimera, Adrasan, Üç Adalar ve Göynük Kanyonu'nu takip eden parkurda pedal bastı.Yoğun yağışa rağmen sporcuların zorlandığı etapta finişi ilk geçen bisikletçi Bardiani CSF Fazione Takımı'ndan Giovanni Lonardi oldu ve Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Magenta renkli mayonun yeni sahibi oldu. İkinciliği aynı zaman ve tekerlek farkı ile Alpecin Fenix Takımından Gianni Vermeersch, üçüncülüğü Sport Vlaanderan Baloise Takımı'ndan Kenneth Van Rooy elde etti.Tour of Antalya, yarın 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos tırmanma etabı devam edilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Start anı-Yarış öncesi görüntüler-Finiş anı-Ödül seremonisi

-Genel detaylar

Kaynak: DHA