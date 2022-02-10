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Tour Of Antalya heyecanı başladı

Demirören Haber Ajansı, Sezer Afşar - Spor
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Tour Of Antalya heyecanı başladı

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side- Antalya etabı ile start aldı.

10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Tour of Antalya powered by Akra, Side-Antalya etabı ile başladı. Saat 12.15'te Side Antik Kenti'nden start alan yarışta bisikletçiler, Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek Muratpaşa'da ilk günü sonlandıracak. Toplam mesafesi 144.5 kilometre olan Side-Antalya etabının sprint primi 49.9 kilometre, yokuş primi ise 98.5 kilometre olarak göze çarpıyor.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

Antalya, Spor, Haberler

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