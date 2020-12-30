Tour of Antalya 2021 ve Gran Fondo Antalya 2021 iptal edildi
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Tour of Antalya 2021 ve Gran Fondo Antalya 2021 iptal edildi

30.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:18
Tour of Antalya 2021 ve Gran Fondo Antalya 2021 iptal edildi

Korona virüs pandemisi nedeniyle 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tour of Antalya ile 14 Şubat 2021 Pazar günü yapılması düşünülen Gran Fondo Antalya iptal edildi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tour of Antalya ile 14 Şubat 2021 Pazar günü yapılması düşünülen Gran Fondo Antalya iptal edildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2021 takviminde yer alan ve 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tour of Antalya ile 14 Şubat 2021 Pazar günü yapılması öngörülen amatör yol bisikleti yarışı Gran Fondo Antalya, korona virüs salgınının sürmesi gerekçesiyle; takım yöneticisi, antrenör, sporcu, katılımcı, medya mensubu, görevli ve gönüllülerinin sağlığını korumak adına iptal edildi.

Tour of Antalya'nın 2022 yılında, 10-13 Şubat tarihleri arasında organize edilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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