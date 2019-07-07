Tour de France ZE Raporu: 1. Gün

106. Tour de France, Belçika'nın başkenti Brüksel'den start aldı. 194,5 km'lik etabın, parkur ufak iniş çıkışlar içerse de sprint finişiyle bitmesi bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Ancak kazanan isim, Tour'un en iyi sprinterlerinden biri değildi. Peter Sagan'ı son metrelerde geçen Team Jumbo Visma'nın Hollandalı bisikletçisi Mike Teunissen, Tour'un 2019 edisyonunun ilk etabını galibiyetle noktaladı ve sarı mayoyu üzerine geçirdi.



Etabın öne çıkanlarını Caner Eler'den dinleyelim:







