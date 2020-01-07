Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak

07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:32

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, sakatlığı yüzünden sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasındaki Southampton maçında sakatlanan Sissoko'nun test sonuçları belli oldu.

Sağ diz iç yan bağlarından ameliyat edileceği belirtilen 30 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, nisan ayında antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA