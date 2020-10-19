Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Tottenham - West Ham United maç sonucu! Golleri kim attı?
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Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Tottenham - West Ham United maç sonucu! Golleri kim attı?

19.10.2020 01:07 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:12
Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Tottenham - West Ham United maç sonucu! Golleri kim attı?

Premier Lig heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 5. maçları oynanmaya başladı. Buna göre Tottenham - West Ham United maçı da son buldu. Bol gollü geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Peki Tottenham - West Ham United golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Heyecanla beklenen Tottenham - West Ham United maçı bol gollü sonuçlandı. Peki Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Kaç sonucu nedir? Golleri kim attı?

TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Tottenham - West Ham United maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Tottenham'ın golleri:

Dakika 1: Son Heung-min

Dakika 8 : Harry Kane

Dakika 16 : Harry Kane

West Ham United'ın golleri:

Dakika 82 : Fabian Balbuena

Dakika 85 : Davinson Sanchez (Kendi Kalesine)

Dakika 90+4 : Manuel Lanzini

MAÇ SONUCU

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Tottenham maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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