Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Tottenham - West Ham United maç sonucu! Golleri kim attı?

Premier Lig heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 5. maçları oynanmaya başladı. Buna göre Tottenham - West Ham United maçı da son buldu. Bol gollü geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Peki Tottenham - West Ham United golleri kim attı? Puan durumları nasıl?