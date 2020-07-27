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Tottenham, Tanganga'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile sözleşme yeniledi.

Tottenham, Tanganga'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
27.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:15

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Tottenham'ın altyapısından yetişen Tanganga, takımının bu sezon 13 maçta formasını giydi.

Kaynak: AA

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