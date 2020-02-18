Tottenham-RB Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
Premier Lig ekibi Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23:00'da başlayacak karşılaşmayı deneyimli Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20
Premier Lig ekibi Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23: 00'da başlayacak karşılaşmayı deneyimli Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kaynak: Dugout
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