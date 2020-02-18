Haberler » Spor » Tottenham-RB Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler - Spor

Tottenham-RB Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Premier Lig ekibi Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23:00'da başlayacak karşılaşmayı deneyimli Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

Premier Lig ekibi , Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisi 'i konuk ediyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23: 00'da başlayacak karşılaşmayı deneyimli Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler