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Tottenham, PSV'den Bergwijn'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.

29.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:22
Tottenham, PSV'den Bergwijn'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi , 'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.

Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Kaynak: AA
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