Tottenham Premier Lig'de 2'de 2 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Lige, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi yenerek başlayan Tottenham, Wolverhampton'a konuk oldu.

Başkent ekibi, Dele Alli'nin 9. dakikada penaltından attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Southampton'ın golünü, 30. dakikada Fred (kendi kalesine), Manchester United golünü de 55. dakikada Greenwood kaydetti.

Tottenham puanını 6'ya, Manchester United ise 4'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer