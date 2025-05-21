Tottenham Manchester United hangi kanalda? Tottenham Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Tottenham Manchester United maçını hangi kanal veriyor? İşte Tottenham Manchester United maçı yayın bilgisi haberimizde!

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Tottenham Manchester United maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Tottenham Manchester United maçını izleyebilirsiniz.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.