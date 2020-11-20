Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, nasıl izlenir?
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Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, nasıl izlenir?

20.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:03
Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, nasıl izlenir?

Premier Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından başlayan Premier Lig'de Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de 3 puana ulaşıp lig tablosunda yukarı sıralara çıkmak istiyor. Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı canlı izle!

Manchester temsilcisi Manchester City'nin 9. haftada konuk olacağı Tottenham karşısında vereceği zorlu sınavın hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler "Tottenham Manchester City maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak olan Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

TOTTENHAM MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , S Sport , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Tottenham-Manchester City Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Manchester City Maçı 20:30'de başlayacak.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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