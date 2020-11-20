Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, nasıl izlenir?

Premier Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından başlayan Premier Lig'de Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de 3 puana ulaşıp lig tablosunda yukarı sıralara çıkmak istiyor. Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda? Tottenham Manchester City maçı saat kaçta? Manchester City maçı canlı izle!