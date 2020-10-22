Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
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Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

22.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:27
Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Tottenham - LASK maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Tottenham - LASK arasındaki maçtır. Peki Tottenham - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

TOTTENHAM - LASK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

TOTTENHAM - LASK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tottenham - LASK maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

TOTTENHAM - LASK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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