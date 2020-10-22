Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
22.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:27
2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Tottenham - LASK maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...
UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Tottenham - LASK arasındaki maçtır. Peki Tottenham - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?
TOTTENHAM - LASK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
TOTTENHAM - LASK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Tottenham - LASK maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.
TOTTENHAM - LASK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.