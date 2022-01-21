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Tottenham, kaleci Hugo Lloris'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Tottenham, kaleci Hugo Lloris'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız milli kaleci Hugo Lloris'in sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız milli kaleci Hugo Lloris'in sözleşmesini uzattı.

Tottenham Kulübü, 35 yaşındaki Lloris'in sezon sonu bitecek kontratının Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Tecrübeli file bekçisi, ülkesinde Nice ve Olympique Lyon formaları giydikten sonra 2012'de Tottenham'a transfer oldu.

Lloris, 10. sezonunu geçirdiği Tottenham'da şu ana kadar 395 maçta görev yaptı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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