İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Tottenham'ın hiç UEFA kupası var mı?

TOTTENHAM'IN HİÇ UEFA KUPASI VAR MI?

Tottenham, İngiltere'de 20. yüzyılın içinde 1960-61 sezonunda, hem ligi hem kupayı kazanmayı başarmış ilk takımdır. 1963 yılında da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur. 1970'lerde iki kez EFL Cup'ı ve 1972'de de yeni adıyla ilk UEFA Kupası'nı kazanmışlardır. 1980'lerde Spurs, birçok kupa kazanmıştır: iki kez FA Cup, bir kez FA Community Shield ve 1983-84 sezonunda UEFA Kupası. 1990'larda FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanmışlardır. 2008'de Lig Kupası'nı bir kez daha kazanmışlardır, böylece her on yılda en az bir kez bu kupayı kazanmış oldular. Bu, sadece Manchester United tarafından gerçekleştirilmiş bir başarıydı.

Tottenham'ın hiç UEFA kupası kazandığı sezonlar:

1983-84

1971-72